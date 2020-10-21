Нальчик, , 10:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будут благоустроены три общественные территории в столице региона. После проведения социологических исследований общественного мнения и защиты проектов было вынесено решение о том, что обустройству в 2021 году в Нальчике подлежат территория водогрязелечебницы, сквер возле госуниверситета и часть улицы Лермонтова в сегменте от улицы Пушкина до проспекта Ленина.

Как сообщили 21 октября в пресс-службе главы и правительства региона, в районе водогрязелечебницы будет создано комфортное городское пространство, на котором будет возможно проводить масштабные мероприятия в разные сезоны года.

Улицу Лермонтова также планируют отдать под пешеходную зону в период праздников и выходных дней, изменив движение автотранспорта по ней. На данном отрезке будут обустроены велодорожки. Пространство после перепланировки будет пригодно для проведения фестивалей и других масштабных праздничных мероприятий.

Что касается сквера у университета, то рядом с ним планируется изменить трафик дорожного движения, а в самом парке оборудовать освещение и заменить дорожное покрытие.