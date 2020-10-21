Нур-Султан, 21 октября 2020, 10:02 — REGNUM Министерство культуры и спорта Казахстана предлагает утвердить новый профессиональный праздник — День архивиста. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, планируется внести дополнение в перечень праздничных дат. Архивисты будут отмечать свой профессиональный праздник 22 декабря. Инициатива предложена в рамках проекта «Архив — 2025».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа правительство Казахстана утвердило новый праздник — День Абая, который отмечается 10 августа — в день рождения казахского поэта.
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