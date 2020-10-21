Москва, , 10:02 — REGNUM Студентов МГТУ им. Баумана переводят на дистанционный режим обучения. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

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Ранее стало известно, что в вузе найдены нарушения, а 75 студентов заразились коронавирусом.

«Приказом ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана от 20 октября 2020 года студенты переведены на дистанционную форму обучения», — отмечает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, дезинфекцию до 26 октября будут проводить в трех корпусах МГТУ имени Баумана.

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