Редвуд-Сити, США, , 10:02 — REGNUM Игра The Sims 4 получит новое расширение под названием «Снежные просторы» уже 13 ноября 2020 года. Об этом сообщалось 20 октября на официальном YouTube-канале проекта.

В «Снежных просторах» геймеры получат доступ к различным косметическим предметам в японском стиле и к зимним видам спорта. Расширение будет доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, The Sims 4 — это популярная видеоигра в жанре симулятора жизни от американской студии Maxis. Разработчики регулярно выпускают для неё различные расширения с дополнительным контентом.

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