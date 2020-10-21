Москва, , 10:02 — REGNUM Перегибы на местах традиционно сопровождаются трудностями перевода в разговоре чиновников с гражданами, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»), комментируя корректировку пресс-службой заявления мэра Екатеринбурга Александра Высокинского о соблюдении масочного режима в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Высокинский в прямом эфире E1.RU заявил, что людей без масок и перчаток «можно и нужно» выгонять из общественного транспорта. Высказывание вызвало общественный резонанс, позже пресс-секретарь отметил, что заявление Высокинского вырвано из контекста — мэр просил жителей города соблюдать масочный режим.

Депутат Госдумы Журавлёв указал на «трудности перевода» и нашел объяснение.

«И это касается не только ситуации вокруг COVID-19, но и в целом действий местных властей. «Элитарное сознание» мешает многим чиновникам научиться говорить с людьми по-человечески», — отметил парламентарий в Facebook.