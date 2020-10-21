Стокгольм, , 10:07 — REGNUM В связи с ускорившимися темпами распространения COVID-19 в Уппсале Агентство общественного здравоохранения Швеции ужесточило меры по инфекционному контролю. Новые ограничения вступают в силу немедленно. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Речь идет об ужесточении рекомендаций», — заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

Сейчас жителям муниципалитета предписывается избегать всех физических контактов с лицами, которые проживают отдельно от них. Поездки на общественном транспорте также не рекомендуются. Владельцы компаний и бизнесов должны переводить сотрудников на удаленный режим работы. Граждане не должны организовывать развлекательные мероприятия у себя дома. Посещение вечеринок в частных домовладениях также не рекомендуется.

В настоящее время 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в стационаре. Еще 8 человек получают неотложную помощь медиков в отделениях интенсивной терапии.

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