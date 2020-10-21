Якутск, , 09:59 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с 22 по 23 октября будет работать в Якутии и Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

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В Якутии Трутнев 22 октября посетит предприятия ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгри. Полпред побывает на ГОК «Инаглинский» и обогатительной фабрике «Инаглинский-2».

В Бурятию Трутнев приедет 23 октября. Там он проведёт совещания по вопросам развития ТОР, социально-экономического развития республики и о ходе выполнения поручений правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития проанализировать деятельность действующих территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон. В случае, если будут выявлены неэффективные преференциальные зоны, поставить перед правительством РФ вопрос об их ликвидации.