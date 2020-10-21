село Кирсановка, , 09:59 — REGNUM В Северном районе Оренбургской области задержан черный лесоруб. В отношении 59-летнего жителя деревни Кирсановка возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, мужчина для личного пользования совершил незаконную рубку шести деревьев породы дуб. Ущерб оценили в 550 тыс. рублей. За незаконную рубку лесных насаждении оренбуржцу грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее прокуратура заявила о том, что за девять месяцев 2020 года в регионе выявлено 31 преступление об уничтожении лесного фонда. Ущерб составил 1,3 млн рублей.

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