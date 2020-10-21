Уагадугу, , 10:06 — REGNUM Глава гуманитарной миссии ООН заявил в интервью BBC Focus on Africa, что кризис, «который беспокоит [его] больше всего», — это конфликт в Сахельском регионе Западной Африки.

Напомним, что Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает десять стран: Сенегал, Мали, Мавританию, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, Нигерию, Судан, Эритрею.

Марк Лоукок заявил, что беспорядки на названной им территории возникают из-за того, что людям приходится конкурировать за уже истощенные ресурсы, а также на фоне сочетания «низкого уровня развития», высокого уровня бедности, ускоряющегося изменения климата и быстрого роста населения.

«Вы являетесь свидетелями столкновений, например, между фермерскими семьями и семьями, которые зарабатывают на жизнь кочевым скотоводством», — сказал Лоукок.

«Все эти факторы, а также тот факт, что это не тот регион, где расширение прав и возможностей женщин и девочек продвинулось так далеко, как в некоторых других местах, вызывают обеспокоенность», — добавил он.

Вооруженные ополченцы действуют в Сахеле уже почти десять лет.

«Экстремистские группировки — одно из проявлений всплеска организованной преступности», — сказал представитель ООН. Он добавил, что люди, вынужденные покинуть свои дома, являются «симптомом этих глубинных проблем».

"В настоящее время по всему региону перемещено немногим менее двух миллионов человек, что значительно возросло за последние два года», — подчеркнул Лоукок.

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