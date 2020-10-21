Красноярск, , 09:56 — REGNUM В Красноярске скончалась 47-летняя учитель математики одного из лицеев. У женщины был выявлен коронавирус.

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»Ещё вчера она писала в чате наших педагогов, а сегодня её не стало. Так всё стремительно. Это событие нас подкосило, до сих пор не верится. Коллеги, родители, дети — все в шоке», — цитирует директора лицея портал «Вести образования».

Педагог воспитывала двух дочерей.

Сообщается, что в учреждении коронавирус выявлен у 13 педагогов, все они находятся на больничном. С 14 по 23 октября лицей находится на досрочных каникулах. Вторую четверть планировали начать в очном режиме. Окончательное решение будет принято с учётом эпидемиологической обстановки.

Добавим, по данным ТВК, в начале октября умерла 33-летняя учительница красноярской школы, у которой был выявлен коронавирус.

Напомним, по информации сайта Стопкоронавирус. рф, в Красноярском крае по состоянию на 20 октября коронавирус был выявлен у 23 459 человек.

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