Магнитогорск, Челябинская область, , 09:54 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местный житель осуждён за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, вечером 18 сентября 2019 года он был в гостях у потерпевшего. На почве бытового конфликта с помощью деревянной биты он избил хозяина, а затем поджог вещи в квартире и скрылся.

Пожар потушили сотрудники МЧС. Хозяин квартиры скончался от отравления продуктами горения и ожогов. Убийце суд назначил 15 лет в колонии строго режима.