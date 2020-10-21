Москва, , 09:54 — REGNUM Число российских школ, перешедших на карантин из-за коронавируса, сократилось до 124. Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

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"Процент школ, закрытых в связи с COVID-19 (из общего числа), — 0,31%. <…> Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 0,94%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим карантина сохраняется в 124 школах из 37 регионов.