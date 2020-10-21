Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за обнаружения незаконной свалки возле аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На свалке обнаружены офисные отходы, использованные маски, доски.

Прокуратура выявит ущерб, нанесённый окружающей среде, а также объём и виды отходов. К проверке подключились представители Центра экологического мониторинга и контроля. По результатам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области обнаружили стихийную свалку на участке Верх-Сысертского лесничества. Для её ликвидации надзорные органы обращались в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале стихийную свалку в лесу ликвидировали после обращения в суд