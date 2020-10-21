Сиэтл, США, , 09:52 — REGNUM Создатели Risk of Rain 2 обновили консольную вариацию игры до версии 1.0. Об этом 20 октября сообщило издание Eurogamer.

В версии 1.0 игра получает дополнительные сюжетные катсцены, финального босса и Капитана, десятого управляемого геймерами персонажа. Напомним, на PC весь этот контент доступен с августа 2020 года.

Risk of Rain 2 — это кооперативный экшен с видом от третьего лица. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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