Чебоксары, , 10:04 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 21 октября с начала пандемии носителями коронавируса числятся 9 338 человек. За сутки инфицированы еще 47 пациентов. Накануне заболели 45 жителей. Об этом сообщает республиканский минздрав.

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С начала наблюдения побороли инфекцию 7 754 человека, за сутки — 20 пациентов. Всего скончались 119 жителей Чувашии. Еще три летальных случая зарегистрированы среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 октября выявили 1840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1727 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 187 698 случаев.

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