Ставрополь, , 10:05 — REGNUM Более 19,4 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье, по данным на утро 21 октября. За минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 171 человека, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Накануне на Ставрополье выздоровели 217 пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии переболели почти 14,2 тыс. заразившихся. Умерли в крае 387 носителей коронавируса, четверо инфицированных скончались вчера.

Отметим, что в октябре на Ставрополье наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. С начала месяца в крае несколько раз обновлялся антирекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения, достигнув 17 октября отметки в 175. При этом случаи летального исхода в этот период фиксируются в регионе практически ежедневно.

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