Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Демоверсия соревновательной игры Pac-Man Mega Tunnel Battle стала доступна на Google Stadia. Об этом 20 октября сообщило издание Eurogamer.

Бесплатная пробная версия игры будет доступна до 27 октября 2020 года. Полноценный релиз проекта ожидается уже 17 ноября 2020 года.

Напомним, Pac-Man Mega Tunnel Battle — это «королевская битва», созданная на основе классических игр о Пакмане. В ней геймеры пытаются остаться последними выжившими на уровнях с постоянно повышающейся сложностью.

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