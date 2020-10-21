Магадан, Магаданская область, , 09:47 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Носители SARS-CoV-2 фиксируются во всех районах, держится пока лишь Северо-Эвенский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 21 октября на Колыме выдано 3987 положительных тестов на коронавирус из более 4 тыс. проведённых исследований. Умерли 34 пациента.

В активной фазе заболевания — 1132 колымчанина. Они наблюдаются на дому — 80% переносят заболевания в лёгкой форме.

В минздраве региона отмечают, что резкий подъём заражений COVID-19 заставляет открывать новые места в госпиталях и перепрофилировать больницы, также ощущается нехватка медиков всех уровней. Всего в Магаданской области создана 331 койка для пациентов с коронавирусом. Несколько дней назад было развернуто ещё 20 коек в инфекционном госпитале №2, также планируется в госпитале Ольской районной больницы добавить 35 коек.

Медперсонал укомплектован с помощью приезжих специалистов — к началу ноября приедут три врача-реаниматолога, медсестры из других регионов РФ и районов Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области власти признали, что регистратуры поликлиник и станции скорой помощи работают с колоссальной перегрузкой. Жители Благовещенска жалуются на то, что в течение нескольких недель не могут дозвониться в регистратуры и скорую помощь.