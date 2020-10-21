Иркутск, 21 октября 2020, 09:42 — REGNUM Известный голливудский актер Стивен Сигал, который также является спецпредставителем МИД России, призывает разработать новое, более строгое законодательство для защиты озера Байкал, передает РИА «Новости».
По его словам, добиться этой цели необходимо не только при помощи законов, но и посредством образования.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение разработать конкретные мероприятия по охране Байкала: речь идёт о по сохранении и развитии Байкальской природной территории (экологическом, научном, туристическом, просветительском, культурном и другом). С этой целью 2021 г. будет объявлен Годом Байкала.
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