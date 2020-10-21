Иркутск, , 09:42 — REGNUM Известный голливудский актер Стивен Сигал, который также является спецпредставителем МИД России, призывает разработать новое, более строгое законодательство для защиты озера Байкал, передает РИА «Новости».

Стивен Сигал Цитата из к/ф «В осаде». реж Эндрю Дэвис. 1992. США

По его словам, добиться этой цели необходимо не только при помощи законов, но и посредством образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение разработать конкретные мероприятия по охране Байкала: речь идёт о по сохранении и развитии Байкальской природной территории (экологическом, научном, туристическом, просветительском, культурном и другом). С этой целью 2021 г. будет объявлен Годом Байкала.

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