Симферополь, , 09:33 — REGNUM 203 случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом сообщил в социальных сетях 21 октября глава Крыма Сергей Аксёнов. За предыдущие сутки, 19 октября, сообщалось о 163 новых носителях коронавируса.

«За 20 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания», — уточнил Аксёнов.

За сутки лабораториями Крыма на новую коронавирусную инфекцию был обследован 5681 человек.

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Всего в регионе, таким образом, положительные результаты тестов на коронавирус получили 7536 человек, выздоровели 4132 человека. Скончались 113 человек.