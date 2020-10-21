Саратов, , 09:40 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 21 октября коронавирус выявили у 18 591 человека, за сутки инфекцию подтвердили еще у 165 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 12 427 человек, за сутки — 106 пациентов. Всего скончались 140 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 100 человек из числа контактных, 65 случаев — с неустановленным источником заражения. Снова наибольшее число инфицированных среди лиц старше 60 лет — 62 человека, шестеро — несовершеннолетние.

ИА REGNUM ранее сообщало, в районные больницы Саратовской области для борьбы с коронавирусом поступят автомобили регионального правительства. Соответствующее решение принял губернатор Валерий Радаев.

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