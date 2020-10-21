Челябинск, , 09:33 — REGNUM В Челябинской области за 20 октября скончались ещё три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умер 63-летний мужчина. У 64-летней женщины были сахарный диабет и гипертоническая болезнь, а у 80-летней — острый инфаркт миокарда и гипертония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 146 человек. Ещё 440 скончались по другим причинам.