Новосибирск, , 09:33 — REGNUM Каникулы в школах Новосибирской области начнутся с 26 октября. Они продлятся две недели. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба сегодня, 21 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве региона уточнили, что было решено с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объёме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября.

При этом первые курсы учреждений среднего профессионального образования, изучающие общеобразовательные предметы, с 26 октября будут переведены на дистанционное образование.

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