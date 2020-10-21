Биробиджан, , 09:28 — REGNUM В Биробиджане Еврейской автономной области, мужчина, у которого тест на коронавирус показал положительный результат ещё 6 октября, жалуется в региональные СМИ об отсутствие какой-либо медицинской помощи. Уже две недели он ждёт врача.

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«Это крик души, но сил кричать уже тоже мало», — написал в редакцию ИА «Время Биробиджана» Илья Кулягин.

Он рассказал, что болеет с 5 октября. В поликлинике ему был поставлен диагноз ОРВИ и выписан антибиотик. На следующий день он сдал тест на коронавирус и уже 7 октября получил положительный результат.

«На второй приём к врачу я не пошёл, но позвонил в регистратуру поликлиники и уведомил о положительном анализе. Сегодня 21.10.2020 г. Врача не было и нет», — рассказал больной.

Болеет также супруга Ильи и проживающими с ними 63-летняя тётя. У всех одинаковые симптомы — неотступный кашель, высокая утомляемость, слабость и ощутимые проблемы дыхания.

На 20 октября в Еврейской АО выявили 1497 случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели 855 пациентов, умерли 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области власти признали, что регистратуры поликлиник и станции скорой помощи работают с колоссальной перегрузкой. Жители Благовещенска жалуются на то, что в течение нескольких недель не могут дозвониться в регистратуры и скорую помощь.