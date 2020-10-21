Пекин, 21 октября 2020, 09:26 — REGNUM Успешность выбранной Китаем модели противодействия распространению коронавирусной инфекции и недостаточных мер стран Европы в этом аспекте подчеркнули 20 октября в CNN.
На телеканале указали на то, что эффективность китайского подхода заключалась не столько в жестких мерах карантина, сколько в мерах, принятых после его ослабления, когда людям разрешили передвигаться по стране.
Помимо целого ряда иным мер, таких как введение цветовой дифференциации состояния здоровья людей, которая определяет пределы их перемещения, сдерживанию также способствует повсеместное ношение масок и соблюдение правил общественной гигиены, которые часто строго контролируются китайскими властями и поощряются массовыми пропагандистскими кампаниями.
Большая эффективность мер, принятых Китаем и другими азиатскими странами, связана с иной, по сравнению со странами Европы, реакцией со стороны населения на появление патогена. Так, регион Восточной Азии пережил эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, воспоминания о которой еще живы, поэтому было несложно добиться от жителей местных стран добиться ношения масок и соблюдения других мер предосторожности.
Более того, из-за атипичной пневмонии у многих стран региона были подготовлены планы реагирования на возможные вспышки, а принимаемые меры носили оперативный и решительный характер, в отличие от проволочек, которые можно было наблюдать в США и странах ЕС.
Китай также не терял бдительности и после возвращения ситуации к норме, благодаря чему властям удавалось быстро отслеживать новых больных. В странах же Европы подобные инструменты предотвращения новых вспышек доказали свою непродуманность. К тому же Евросоюз не стал закрывать внутренние границы, чем и объясняют волну недавних заражений.