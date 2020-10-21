Пекин, , 09:26 — REGNUM Успешность выбранной Китаем модели противодействия распространению коронавирусной инфекции и недостаточных мер стран Европы в этом аспекте подчеркнули 20 октября в CNN.

На телеканале указали на то, что эффективность китайского подхода заключалась не столько в жестких мерах карантина, сколько в мерах, принятых после его ослабления, когда людям разрешили передвигаться по стране.

«В частности, благодаря тому, что Китай отслеживал и выявлял случаи заболевания по всей стране всякий раз, когда появляется предположение о новом кластере инфекций, его правительство могло быстро отреагировать и брать под контроль местные вспышки заболеваемости», — указал обозреватель телеканала Джеймс Гриффитс.

Помимо целого ряда иным мер, таких как введение цветовой дифференциации состояния здоровья людей, которая определяет пределы их перемещения, сдерживанию также способствует повсеместное ношение масок и соблюдение правил общественной гигиены, которые часто строго контролируются китайскими властями и поощряются массовыми пропагандистскими кампаниями.

Большая эффективность мер, принятых Китаем и другими азиатскими странами, связана с иной, по сравнению со странами Европы, реакцией со стороны населения на появление патогена. Так, регион Восточной Азии пережил эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, воспоминания о которой еще живы, поэтому было несложно добиться от жителей местных стран добиться ношения масок и соблюдения других мер предосторожности.

«В некоторых частях Европы и других западных странах, особенно в США, ношение масок остается спорным вопросом даже сейчас, спустя несколько месяцев после того, как была доказана их эффективность», — указал Гриффитс.

Более того, из-за атипичной пневмонии у многих стран региона были подготовлены планы реагирования на возможные вспышки, а принимаемые меры носили оперативный и решительный характер, в отличие от проволочек, которые можно было наблюдать в США и странах ЕС.

Китай также не терял бдительности и после возвращения ситуации к норме, благодаря чему властям удавалось быстро отслеживать новых больных. В странах же Европы подобные инструменты предотвращения новых вспышек доказали свою непродуманность. К тому же Евросоюз не стал закрывать внутренние границы, чем и объясняют волну недавних заражений.