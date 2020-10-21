Москва, , 09:24 — REGNUM Для определённой группы людей вакцинация от коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной. Об этом 21 октября заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Так, плохая выработка антител после вакцинирования от COVID-19 обнаружена у людей с иммунодефицитом. Эксперт объяснил это индивидуальными особенностями организма человека, а не состоянием здоровья.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно», — подчеркнул в беседе с Ura.ru Альтштейн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора назвали категории людей, которым противопоказана вакцинация от коронавируса. Так, лицам, имеющим хронические заболевания, острые заболевания и тяжёлые формы аллергии, разрешается вакцинироваться от коронавируса только после выздоровления или ремиссии болезни. В список противопоказаний также входят первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования и беременность либо период грудного вскармливания, а также возраст младше 18 лет.