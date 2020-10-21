Челябинск, , 09:23 — REGNUM В Челябинской области за 20 октября выявлено ещё 118 носителей коронавируса, среди которых трое школьников. Об этом сообщает оперштаб.

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По сравнению с 19 октября число новых заразившихся выросло на пять человек. С начала пандемии на Южном Урале было обнаружено уже 18 852 носителя вируса.

Больных COVID-19 насчитывается 3857. А выписали по выздоровлению за весь период 14 367.