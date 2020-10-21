Тюмень, , 09:23 — REGNUM В Тюменской области по данным на 21 октября на карантин по COVID-19 закрыто 10 классов в шести школах города Тюмени. Об этом региональному оперативному штабу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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Днём ранее, 20 октября, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер сообщил, что в регионе нет школ, закрытых на карантин из-за COVID-19 или ОРВИ.

«Ежедневно диагноз COVID-19 подтверждается у 7−13 детей. За первую учебную четверть около 800 детей болели COVID-19. По завершении периода заболевания каждый ребенок проходит диагностику, и после получения отрицательных результатов выходит в детский коллектив», — отметил Алексей Райдер.