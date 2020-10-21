Уфа, , 09:26 — REGNUM 593 человека, ранее инфицированные коронавирусом, стали донорами «антиковидной» плазмы в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, каждый день в регионе сдают «антиковидную» плазму от 8 до 15 человек. При этом от каждого донора заготавливается до трех доз такой плазмы. За весь период донорами было произведено 911 донаций. Было заготовлено свыше двух тысяч доз плазмы, которая выдается по запросам медицинских организаций республики. При этом запас такой плазмы имеется.

Отмечается, что плазма активно применяется во всех медучреждениях республики, где оказывают помощь пациентам c COVID-19. При этом в более чем 90% случаях был доказан положительный клинический эффект от ее переливания в первые 2−7 дней лечения со дня госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии согласно данным на 20 октября выявлено 9877 случаев заражения коронавирусом, при этом 8755 человек с ним справились.