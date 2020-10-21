Новосибирск, , 09:22 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области сообщил о корректировка данных о количестве случаев короновирусной инфекции. Неверные данные были опубликованы накануне, 20 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека произведена корректировка данных о количестве случаев короновирусной инфекции, выявленных на территории Новосибирской области. По состоянию на утро 20 октября в регионе зарегистрировано 15 320 случаев», — говорится в оперативном сообщении.

Отметим, что ранее сообщалось, что на утро 20 октября в Новосибирской области было выявлено 15 305 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области по данным на утро сегодня, 21 октября, за минувшие сутки выявлено 186 новых случаев заражения коронавирусом.

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