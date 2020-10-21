Москва, , 09:20 — REGNUM Постановление о вводе в эксплуатацию атомного ледокола «Арктика» подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили 21 октября в пресс-службе правительства.

Ледокол начнет выполнять задачи в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. Мощность «Арктики» на гребных валах достигает 50 МВт. В 2021 году этот показатель планируется увеличить до 60 МВт.

Отметим, ледокол «Арктика» способен пробивать лёд толщиной до трех метров. Он предназначен для сопровождения судов в арктических условиях. Особенности его конструкции позволят ему совершать плавания в Северном Ледовитом океане и в устьях полярных рек.

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