Брянск, , 09:22 — REGNUM Об изменения в суточном подсчёте выявленных носителей коронавируса вечером 20 октября заявили в оперативном штабе Брянской области. Вместо 124 заявленных подтверждено 154 случая заражения.

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Антирекорд зафиксирован на фоне технического сбоя в работе общероссийского ресурса Стопкоронавирус.рф. В региональном управлении Роспотребнадзора объяснили разницу между данными, опубликованными на сайте федерального штаба и цифрами, которые предоставляет оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Брянской области.

«Информацию о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в Брянской области за прошедшие сутки в оперативный штаб направляет Управление Роспотребнадзора по Брянской области. В данных, которые были направлены в оперативный штаб по состоянию на 20 октября 2020 года, сотрудник Роспотребнадзора допустил техническую ошибку в количестве суточного прироста заболевших. Технический сбой на портале Стопкоронавирус. рф не позволил своевременно детализировать эти данные», — говорится в заявлении оперштаба.

Таким образом, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных 20 октября в Брянской области, составило 154.

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