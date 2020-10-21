Брянск, 21 октября 2020, 09:22 — REGNUM Об изменения в суточном подсчёте выявленных носителей коронавируса вечером 20 октября заявили в оперативном штабе Брянской области. Вместо 124 заявленных подтверждено 154 случая заражения.
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Антирекорд зафиксирован на фоне технического сбоя в работе общероссийского ресурса Стопкоронавирус.рф. В региональном управлении Роспотребнадзора объяснили разницу между данными, опубликованными на сайте федерального штаба и цифрами, которые предоставляет оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Брянской области.
Таким образом, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных 20 октября в Брянской области, составило 154.
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