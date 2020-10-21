Пермь, , 09:18 — REGNUM В Пермском крае из-за жалобы одного из участников конкурса пришлось приостановить тендер на поставку 187 планшетов для медиков скорой помощи и Пермского краевого территориального центра медицины катастроф. Жалоба признана обоснованной, сообщает properm.ru.

Начальная (максимальная) цена лота составляла почти 11,5 млн рублей, а средняя стоимость одного планшета — 63 тыс. рублей. Заявки пяти участников тендера конкурсная комиссия признала соответствующими. Победу одержала предприниматель из Санкт-Петербурга, предложив 4,8 млн рублей.

Однако после победы в аукционе предприниматель пожаловалась в антимонопольную службу, заявив, что не имеет возможности заключить договор на поставку плашетов. Причиной стало требование наличия на гаджетах VPN, а для этого у поставщика должна быть лицензия ФСБ. Между тем заказчик в аукционной документации такую информацию не разместил.

Стоит отметить, планшеты предназначены для медиков, работающих на вызовах к пациентам на дом. С помощью гаджетов врачи должны иметь доступ к медицинским картам, содержащим персональные данные пациентов в системе «ПроМед», и специализированной системе службы скорой помощи.