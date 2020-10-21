Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Все союзники США, а не только члены НАТО, должны вносить как минимум 2% от своего ВВП на оборону, заявил глава американского военного ведомства Марк Эспер в ходе выступления на конференции вашингтонского Атлантического совета.

По его словам, это необходимо для сдерживания России и Китая. Кроме того, министр добавил, что надеется на способность союзников в случае угрозы развернуть вооруженные силы и действовать сообща.

Глава Пентагона отметил, что в системе общей безопасности не должно быть «безбилетных пассажиров».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Марк Эспер заявил, что США совместно со своими союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях планеты.

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