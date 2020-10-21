Новосибирск, , 09:15 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 21 октября, с подозрением на коронавирус госпитализированы 72 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Уточняется, что взрослых пациентов с установленным диагнозом и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находится 3565, в больницах района — 1191 пациент.

Отметим, что по данным на утро 20 октября с подозрением на коронавирус были госпитализированы 52 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Всего в регионе проведено 637 950 тестов на коронавирус.