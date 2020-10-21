Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Московский районный суд в Санкт-Петербурге осудил жителя Ярославской области, который занимался контрабандой наркотических веществ, замаскированных под «марки».

Факт преступной деятельности был выявлен в июле 2019 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий транспортными полицейскими Петербурга, сообщили 21 октября в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Заказы запрещенных веществ мужчина совершал с помощью интернета из страны дальнего зарубежья. Затем он сбывал наркотики на территории Петербурга. Его задержали во время получения очередной партии.

«Стражи правопорядка изъяли конверт. В нем обнаружены прозрачные полимерные листы бумаги, с нанесенной перфорацией. Всего изъято 120 марок с изображением геометрических фигур <…> установлено, на бумагу нанесено наркотическое средство — d-лизергид, известное как «ЛСД», — рассказали в УТ МВД на транспорте по СЗФО.

При обысках по месту жительства задержанного изъяли гашиш, амфетамин, марихуану и части высушенной конопли.

В отношении него возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение грабежа и незаконное потребление наркотиков.

С учетом всех установленных обстоятельств судом злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.