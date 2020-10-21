Сухум, , 09:18 — REGNUM 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 20 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 403 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 133 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 150 пациентов, у 119 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находится 31 человек.

Всего в Абхазии выявили 3036 носителей SARS-CoV-2. Из них 1237 победили инфекцию, в том числе 33 за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончался 31 человек с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что ранее в Абхазию прибыл передвижной госпиталь, направленный в республику от министерства обороны России для лечения пациентов с COVID-19. Госпиталь обеспечен оборудованием для размещения 100 человек с инфекционными заболеваниями. Также для работы в нем в республику прибыли российские военные медики.

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