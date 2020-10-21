Новосибирск, , 09:09 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 21 октября, за минувшие сутки выявлено 186 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 92 человека были выписаны. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 64 года, 65 лет и 81 год. Всего в регионе умерли 542 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 123 человека, на ИВЛ — 27 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 15 506 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 976 детей; 13 259 человек выписаны с выздоровлением.