Барнаул, , 09:08 — REGNUM Власти Алтайского края заявили, что в систему школьного питания направили более 500 миллионов рублей. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова министра образования и науки региона Максима Костенко, 110 миллионов рублей впервые в истории направлено на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья.

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"Более 70 миллионов только краевого бюджета направлено на компенсацию стоимости обедов для детей из малообеспеченных и многодетных семей, более 125 миллионов направлено на реализацию программы здорового питания для школьников начальных классов в соответствии с поручениями президента России», — пояснил чиновник, заверив, что все 100% школ, где есть начальные классы, к 1 сентября были готовы организовать бесплатное питание для 119 тысяч младшеклассников.

К 2025 году в регионе должны заменить всё кухонное оборудование в школах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который является главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае. Заслушав доклад заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой, заявил: «Скоро на костре будете суп варить в школе».

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