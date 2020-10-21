Берлин, , 09:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 7595 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и в результате их общее количество превысило 380 тыс. Об этом 21 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 380 762.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 39 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9875.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 302 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (94 883 заразившихся), Бавария (82 102) и Баден-Вюртемберг (61 694).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 6868 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.