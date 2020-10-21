Владивосток, , 09:10 — REGNUM Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», заявила о возобновлении полётов в Сеул и Токио, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

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Пока возобновление авиарейсов по этим двум международным направлениям планируют лишь из Владивостока.

Так, первый рейс в Сеул назначен на 23 октября, в Токио — на 1 ноября.

Рейсы будут совершать воздушные суда Airbus A319.

Как сообщало ИА REGNUM, международные полёты вновь открываются из аэропорта Грозного. Первым запустили авиасообщение с Турцией. Уже 20 октября из аэропорта в Грозном вылетел самолёт в Стамбул.