Киев, , 09:08 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 6719 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 21 октября специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, в стране скончался 141 человек, выздоровели 2686 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили 315 826 случаев заражения коронавирусом, из них 5927 оказались смертельными.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 5469 случаев заражения коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины сообщил, что в стране заняты 68,4% коек, предназначенных для пациентов, больных COVID-19. В случае ухудшения ситуации, на Украине могут развернуть полевые госпитали.

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