Махачкала, , 09:07 — REGNUM Большинство жителей Дагестана, заразившиеся коронавирусом нового типа, игнорировали рекомендацию по ношению масок в местах скопления людей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам состоявшегося накануне, 20 октября, заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов в ходе заседания доложил о результатах эпидрасследований случаев заражения коронавирусом за минувшую неделю (12−18 октября). Установлено, что предполагаемым источником инфекции в 30% случаев являются близкие родственники, семьи. На посещение мест массового скопления людей, в том числе соболезнований, свадеб, рынков, мечетей, указывают 58,9% заболевших.

При опросе заразившихся установлено, что более 77% из них не использовали для профилактики средства индивидуальной защиты (СИЗ). В этой связи Павлов рекомендовал ввести масочный режим в общественных местах, на общественном транспорте, в том числе в поездах пригородного сообщения, и региональным нормативным правовым актом привлекать к административной ответственности за неиспользование СИЗ. Он также предложил рассмотреть вопрос о введении режима самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов назвал все предложения целесообразными и объективными. По его поручению администрация главы и правительства республики проработает их и подготовит соответствующий указ.

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