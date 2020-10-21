Киев, , 08:51 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) повторно закрыла въезд на Украину телеведущему канала «Россия 1», гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову. Об этом заявил официальный представитель ГПСУ Андрей Демченко 20 октября в комментарии изданию «Украинская правда».

«Этому гражданину России закрыт въезд на три года», — сказал чиновник.

По его словам, в ходе проверки выяснилось, что Корчевников посещал Крым, из-за чего ему был закрыт въезд. Журналист улетел с Украины рейсом Киев — Стамбул.

Напомним, Украина не признаёт Крым частью России и закрывает въезд всем иностранцам, которые посещали полуостров в обход украинских пунктов пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет выступать против введения запрета на въезд на территорию страны для иностранцев в случае, если подобная мера вновь будет рассматриваться.

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