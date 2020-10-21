Москва, , 08:49 — REGNUM Рейтинг самых доступных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) по цене до 1 млн рублей обнародовал 21 октября портал «Цена Авто».

Возглавила рейтинг отечественная модель Lada 4×4. Данный полноприводный трехдверный внедорожник в России продается по цене от 581 900 рублей. Пятидверная версия стоит от 624 900 рублей. Кроме того, есть также трех‑ и пятидверный Urban стоимостью от 657 900 и 700 900 рублей соответственно.

На второй строчке еще один автомобиль АвтоВАЗа — Lada Niva, стоимость которого стартует от 738 000 рублей.

Третье место занимает УАЗ «Хантер». Модель с 2,7-литровым мотором мощностью 135 л. с. сочетается с механической коробкой передач и продается за 817 000 рублей.

Четвертое место занимает кроссовер иностранной марки — Brilliance V3, который предлагается по цене от 839 000 рублей. Следом за ним идёт Renault Duster, начальная версия которого стоит всего на 1 тыс. дороже Brilliance V3.

Также в рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников в России по цене до 1 млн рублей вошли: китайские JAC S3 (от 874 000 рублей) и Changan CS35 (от 879 900 рублей), УАЗ «Патриот» (от 929 000 рублей), Brilliance V5 (от 939 000 рублей) и Zotye Т600 (от 971 600 рублей).

Напомним, кроссовер Hyundai Creta стал лидером рейтинга самых покупаемых автомобилей сегмента SUV в России по итогам сентября 2020 года.

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