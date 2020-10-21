Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 21 октября 2020, 08:42 — REGNUM На Ямале в селе Мужи закрыта единственная аптека. Все фармацевты ушли на больничный, сообщает администрация Шурышкарского района.
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"При этом, на первом этаже здания дневного стационара начала работу больничная аптека. Время работы
Как пояснили ТРК «Ямал-Регион» районные власти, результаты анализов на коронавирус у фармацевтов аптеки села Мужи будут известны в конце недели.