Махачкала, , 08:44 — REGNUM Власти Дагестана намерены сделать обязательным ношение медицинских масок в общественных местах, закрепив это указом главы региона. Также планируется уменьшить число массовых мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 20 октября заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

В ходе обсуждения врио главы Дагестана Сергей Меликов напомнил, что протокольными решениями оперштаба жителям и гостям республики рекомендовалось ношение масок в местах скопления людей. Однако в связи с тем, что распространение COVID-19 проходит на фоне сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, пришло время подумать о нормативном закреплении данного ограничения, считает руководитель региона.

Главной задачей Меликов назвал сохранение жизни людей, для чего в республике планируют ограничить проведение массовых мероприятий. Он поручил администрации главы и правительства Дагестана проработать предложения и согласовать их с точки зрения правовых аспектов, а на основании этого подготовить проект указа. Руководитель региона также обратился к председателю парламента республики Хизри Шихсаидову с просьбой рассмотреть этот вопрос с депутатами. Если они поддержат, то данный указ будет обязательным к исполнению на всей территории Дагестана.

Читайте также: В Дагестане за сутки скончались 10 человек с коронавирусом