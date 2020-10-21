Бузулук, Оренбургская область, , 08:29 — REGNUM В двух городах Оренбургской области школьников досрочно отправляют на каникулы. Информация об этом опубликована на сайтах местных администраций.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

В Бузулуке каникулы для школьников начались уже сегодня, 21 октября. За парты ученики вернутся 10 ноября. «Во время каникул для ребят будут организованы различные мероприятия в онлайн-режиме. До конца этой недели в онлайн-формате пройдут родительские собрания на платформе zoom», — сообщает мэрия.

Чиновники мэрии Новотроицка отметили, что в школах по разным причинам отсутствуют около 750 ребят, детсады не посещают около 130 воспитанников. У семи учеников выявлен коронавирус, 61 ребёнок является контактным. Один класс находится на карантине.

На основании статистики заболеваемости городской штаб Новотроицка по профилактике распространения коронавирусной инфекции принял решение о досрочных каникулах, которые начнутся с 21 октября, а завершатся 10 ноября.

Добавим, что по состоянию на 20 октября в Оренбургской области на карантин был закрыт 171 класс, в том числе десять в Бузулуке и один в Новотроицке. В Оренбурге ограничительная мера действует в 73 классах.

Ранее в министерстве образования региона заявили, что каждая школа самостоятельно принимает решение о каникулах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье школы сами определят время осенних каникул