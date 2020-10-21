Москва, , 08:31 — REGNUM В течение ближайших двух суток в Крыму и на Ставрополье ожидаются первые заморозки. Об этом 21 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Холод проникает далеко на юг, и уже завтра и послезавтра в Крыму заморозки. В степных и предгорных районах ночью до — 3 °C. Заморозки не только в Крыму, но и в Ставрополье: ночью тоже заморозки», — приводит его слова РИА Новости.

Также Вильфанд пояснил, что заморозки в данных регионах будут связаны с тем, что погоду в Ставропольском крае в настоящее время определяет антициклон, и из-за этого «при малооблачном небе наблюдаются затоки холодного воздуха и идет выхолаживание подстилающей поверхности», что станет причиной заморозков до — 2 °C в данном регионе.

Кроме того, синоптик рассказал, что температура воздуха в дневное время в южной части России также снизится до 15−19 градусов, и только в районе Сочи будет до +20… 22 °C. При этом на Северном Кавказе дневная температура составит +12… 17 °C, в Крыму — +15… 17 °C.

В то же время Вильфанд уточнил, что заморозки будут наблюдаться в течение двух ближайших суток, а затем температура воздуха снова постепенно увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что октябрь нынешнего года в столице России станет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.