Кемерово, , 08:25 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области сообщил о технической ошибке при подсчёте суточного прироста пациентов с коронавирусом. Неверные данные были обнародованы по данным на 20 октября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"По информации Роспотребнадзора, 20 октября при передаче сведений в оперативный штаб произошла техническая ошибка. Число заболевших по состоянию на 20 октября 2020 года составило 13 476, за сутки — 182», — уточнил оперштаб региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 октября, оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией.